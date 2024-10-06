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Kayıp Rojin Kabaiş'ten 9 gündür haber yok

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 9 gündür haber alınamıyor. Cep telefonu kriminale gönderilen genç kız için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

IHA6 Ekim 2024 Pazar 10:29 - Güncelleme:
Kayıp Rojin Kabaiş'ten 9 gündür haber yok
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Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1'inci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, yurtta yemek yedikten sonra "sahile gideceğim" diye çıktı. Ardından genç kızdan bir daha haber alınamadı. Rojin'in en son sahilde cep telefonu bulundu. Genç kızı arama çalışmaları 9. gününde de devam ederken, kızlarından sevindirici bir haber bekleyen ailenin umutlu bekleyişi ise sürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan ekipler, Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Arama çalışmalarında; helikopter, sahil güvenlik, polis botları, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden oluşan 100'ün üzerinde ekip yer alıyor. Özel ekip, hem Van Gölü'nde hem de kampüs sahil boyu arama kurtarma çalışması yapıyor. Polis atlı birlikleri ve özel arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Rojin'e ait bir iz aranıyor.

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