Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı Münevver Karabulut gibi aranacak

Dışişleri Bakanlığı’nın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını açıklamasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Terör, Asayiş ve Kriminal Şube’de özel bir ekip oluşturuldu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu’ndan bir daha çıkmamıştı. Aynı gün bir kısmı Suudi yetkili 15 Suudi’nin iki uçakla İstanbul’a geldikleri, Kaşıkçı ile aynı saatlerde konsoloslukta bulundukları ve geldikleri ülkelere geri döndükleri belirlenmişti. Kaşıkçı’nın da üyesi olduğu Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ise Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğünü, cesedinin 15 parçaya ayrılarak binadan çıkartıldığını öne sürmüştü. Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın binadan ayrılmadığını vurgularken, Suudi yetkilileri, binadan ayrıldığı iddiasında bulunmuştu.

KAN İZİ BULUYOR

Suudi makamların işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmelerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve Asayiş şubeleri ile Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde görevli uzman polislerden özel bir ekip oluşturuldu. Konsolosluk binasında yapılacak aramada Kaşıkçı’ya ait DNA örneği aranacak.

Kaşıkçı’nın binada öldürüldüğü iddialarına ilişkin olarak da Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği Bahçeşehir’deki evde yapılan aramanın bir benzeri burada gerçekleştirilecek. Temizlenmiş bile olsa kan izleriyle kimyasal tepkimeye giren Luminol adlı özel bir kimyasal madde ve kızılötesi ışık kullanılarak Kaşıkçı’ya ait bir iz olup olmadığı belirlenecek.

Karabulut cinayetinde de Bahçeşehir’de yapılan aramada aynı yöntemle iz sürülmüş, yapılan incelemede yoğunlukla Cem Garipoğlu’nun odasında ve tüm evin içinde kan izine rastlanmıştı. Aramaya özel ekiple birlikte K9 köpekleri de katılacak.

(Milliyet)