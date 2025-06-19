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Kayıp Yasemin korkunç halde bulundu! Gözaltına alınan isim dehşete düşürdü

Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. Şüpheli kızın evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 11:30 - Güncelleme:
Kayıp Yasemin korkunç halde bulundu! Gözaltına alınan isim dehşete düşürdü
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulundu.

Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, dün akşam kızları Yasemin Y'nin (10) kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ve vatandaşlarca çevrede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sonucu Yasemin Y'nin cesedi, oturduğu sitenin B Blok'unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı.

Söz konusu şüpheli kızın evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu.

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