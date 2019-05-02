Kayıp yaşlı kadın ölü bulundu
Çanakkale'nin Çan ilçesinde 2 gün önce kaybolan, alzheimer hastası Nazife İlhan (89) dere yatağında ölü bulundu.
- DHA
Mallı köyünde yaşayan Nazife İlhan´ın yakınları 30 Nisan günü jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çanakkale AFAD ekiplerinin de desteğiyle İlhan´ın cansız bedeni dün yaşadığı köye 1,5 kilometre mesafede dere yatağında bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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