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Kayısı yüklü kamyon devrildi, bir kişi öldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayısı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 oğlu yaralandı. Kamyonun kasasındaki kayısılar yola saçılırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

AA5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:25 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:25
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Muhammed Nuri Sönmez (50) yönetimindeki 02 ABM 842 plakalı kamyon, Malatya-Adıyaman yolu Doğanşehir ilçesi ayrımında devrildi.

Kazada yaşamını yitiren sürücü Sönmez'in cansız bedeni sıkıştığı yerden Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sönmez'in çocukları Özgür Günay (15) ve Muhammed Sinan (13) ise yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun kasasındaki kayısılar yola saçılırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

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