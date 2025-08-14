Kayıtlar Özgür Özel'i yalanladı! Makam aracı skandalında yeni perde

Belediye Başkanlarına ve üst düzey parti yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra itirafçı olan suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın, 34 AKT 500 plakalı makam aracını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tahsis ettiği ortaya çıkmış, CHP yaptığı açıklamayla söz konusu iddiayı yalanlamıştı. Ulaşılan araca ait trafik kayıtları ise Özgür Özel'i yalanladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'da bulunurken, ertesi gün 1 Eylül'de ise Parti Grup Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gitti.

Sabah'ın haberine göre, Aziz İhsan Aktaş'ın tahsis ettiği aracın da Özel'in programlarıyla uyumlu olarak 1 Eylül sabah 06.40'ta Kadıköy Yönü Acıbadem Köprüsü'nde görüldüğü, aynı gün saat 10.09 itibarıyla ise Anadolu Otoyolu'ndan Ankara'ya girdiği tespit edildi.

Özel, aynı gün sosyal medya hesabından Ankara'da CHP Grup Toplantısı'nda konuştuğunu paylaştı.

22 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya hesabından CHP Grup Toplantısı'nda konuştuğunu paylaşan Özel, 23 Ekim 2024 tarihinde yaptığı paylaşımda ise Diyarbakır'da bir programa katıldığını duyurdu.

34 AKT 500 plakalı araç ise trafik kayıtlarında 22 Ekim saat 01.35'te Ankara Sincan Çevre Yolu Bağlantı noktasında olduğu görüldü. Aracın 23 Ekim saat 09.54'te ise yine Özel'in programıyla uyumlu olarak Diyarbakır'da olduğu belirlendi.

ÖZGÜR ÇELİK'E DE ARAÇ TAHSİS ETTİ

Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na da zorla araç tahsis ettiğini anlatmıştı.

Aktaş'ın tahsis ettiği 06 CMN 251 plakalı Volkswagen Passat marka aracı ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kullandığı ortaya çıkmıştı.

34 AKT 500 plakalı aracın ruhsat bilgilerinde, Aziz İhsan Aktaş'ın Elif LPG & Akaryakıt şirketi üzerine 2023 yılında tescil olduğu görülen aracın 1.5 yıl boyunca CHP Genel Başkanı Özel'e tahsis edildiği öğrenilmiş, özel olarak VIP özelliklerle dizayn edilen aracın yüksek güvenlikli ve zırhlı olduğu da tespit edilmişti.

RÜŞVET PARASINI ARABA SATARAK AKLADILAR

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın, Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ihaleler ve satın aldığı taşınmazların karşılığında CHP'li Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şahsi şirketi üzerine kayıtlı 2 otomobili değerlerinin çok üzerindeki fiyatlara satın aldığı, satarken ise değerinin çok daha altında fiyatlara sattığı belirlenmişti.

