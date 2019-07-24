Kayıtsız göçmen Türkiye’de yaşayamaz 

İstanbul’daki kaçak ve kayıt dışı göçmenlerle ilgili çalışmalara ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “İstanbul’da 1 milyon 69 binin kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla. Yani İstanbul’da ve Türkiye’de kayıtsız kaçak göçmenlerle ve başka şehirde kayıtlı olup da şu anda İstanbul’da yaşayan Suriyelilerle ilgili” dedi.

SON GÜN 20 AĞUSTOS

Hiçbir kaydı olmayan Suriyelileri kamplara gönderdiklerinin altını çizen Soylu, kamplarda yüz bin kişi kaldığını ifade etti. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul’da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos’a kadar süre verilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu “Ben bu ülkenin İçişleri Bakanıyım. Benim ülkemde bilmediğim, kayıtlı olmayan kimsenin yaşamaması lazım. Güvenlik için bu kişilerin kayda alınması gerekiyor. Biz bunları kayda aldık” dedi. İstanbul’da 12 Temmuz’dan bu yana yapılan operasyonlarda 6 bin 122 kaçak göçmenin yakalandığını dile getiren Soylu “Günde ortalama 600 kişi yakalanıyor ve bunların 2 bin 691’i Afgan, bin 619’u Pakistanlı, sadece bin civarı Suriyeli.

SINIR DIŞI YAPMIYORUZ

Bunları, Suriyeliler hariç, kendi ülkelerine geri göndermek için geri gönderme merkezlerine gönderiyoruz. Suriyelileri ise geçici koruma kapsamında olduğu için ‘Size 20 Ağustos’a kadar gitme imkanı tanıyoruz’ deyip bırakıyoruz. Tamamen kayıtsız Suriyeliler var. Biz bunları alıyoruz ve kamplara gönderiyoruz. Suriyelilerden, geçici koruma kapsamında olanlardan kimseyi sınır dışı yapmadık ve yapamıyoruz. Uluslararası kurallara göre, dünyadaki hiçbir ülke geçici koruma kapsamındaki kimseyi sınır dışı yapamaz” ifadesini kullandı.