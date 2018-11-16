Kaymakam adayı FETÖ'den tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, kaymakam adayı A.T.E. hakkında ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Sivas Valiliğinde kaymakam adayı olduğu öğrenilen A.T.E. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.