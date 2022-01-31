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Kaymakam Mete, Derince Karakolu'nda askerlerle bir araya geldi

Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Derince Karakolu'nda askeri personellerle bir araya geldi.

IHA31 Ocak 2022 Pazartesi 17:16 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:16
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Karakol ziyaretinde, Derince Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Süleyman Karakulak'dan sorumluluk bölgesindeki asayiş olayları, tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Mete, bölgede etkisini gösteren yoğun kar yağışına rağmen, jandarmanın görevi başında olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşın imdadına koşmaya hazır olduğunu belirterek, her koşulda verilen her türlü görevi anlının akıyla yerine getiren jandarma personellerine teşekkür etti. Hizmet binasını gezen Kaymakam Mete'ye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs eşlik etti.

  • Murat Mete
  • Kaymakam
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