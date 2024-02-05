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Kaymakamın evinde ölü bulunmasına ilişkin Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Kahramanamaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır' dedi.

IHA5 Şubat 2024 Pazartesi 11:28 - Güncelleme:
Kaymakamın evinde ölü bulunmasına ilişkin Bakan Yerlikaya'dan açıklama
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Edinilen bilgiye göre olay, Ekinözü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun'un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun'a ulaşamadı. Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun'un cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam'dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar'ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.

"TAHKİKAT BAŞLATILDI"

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum" açıklamasında bulundu.

  • Kaymakam
  • Ekinözü
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