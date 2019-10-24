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Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık sınavı soru dağılımı nasıl?

ÖSYM’nin düzenlediği sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını kurumun aday işlemleri sayfası üzerinden yapabilecekler. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınava; üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar başvurabileceği açıklandı. Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık sınavı soru dağılımı nasıl? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kaymakamlık sınavına dair merak edilenlerin tümüne haberimiziqn içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık sınavı soru dağılımı nasıl? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kaymakamlık sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kaymakam olmak isteyenlerin heyecanla beklediği Kaymakamlık sınavı başvuruları sona erdi.  ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınava; üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar başvurabileceği açıklandı. Kaymakamlık sınavına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık), 9 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
 

 
KAYMAKAMLIK SINAVI SORU DAĞILIMI NASIL? 
Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
 
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
 
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Sonuçlar 4 Aralık’ta erişime açılacak.
 

 
KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Adaylar sınav belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. 
 
Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. 
 
Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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