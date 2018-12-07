Kaymakamlıktan önemli ‘dolandırıcılık’ uyarısı

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve kurum personellerinin isimlerinin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı belirtilerek, “İlçemiz Kaymakamı ve kaymakamlık personellerinin isimlerini kullanmak suretiyle kadroya, işe yerleştirme adı altında piyasada dolandırıcılık yapıldığı ve bu suretle bazı şahsılardan para alındığı ihbarı alınmıştır. Gerekli adli mercilere suç duyurusu yapılmış olup vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmemeleri ve böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma ihbar hatlarına derhal bildirmeleri önemle rica olunur" denildi.