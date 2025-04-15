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Kaynak ustası patlamadan kıl payı kurtuldu

Konya'da bir sanayi sitesinde mazot deposuna kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Kaynak maskesi ile tedbirli olarak çalışan usta olaydan yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

15 Nisan 2025 Salı 17:06 - Güncelleme:
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Kaynak ustası başına koruyucu kaynak maskesini taktıktan sonra dükkanına getirilen ve bir tıra ait olan mazot deposuna kaynak yapmaya başladı.

Bir süre sonra deponun içinde kalan mazot sebebiyle patlama yaşandı. Kaynak ustası patlamanın şiddetiyle savrularak yere düştü. Taktığı koruyucu maske sayesinde usta olaydan yara almadan kurtuldu. Patlamanın gürültüsünü duyan çevredekiler ise dükkana yardıma geldi.

Patlama anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülülerde; ustanın kaynak yapması, bir anda alev alıp patlama anı ve sonrasında yaşanan panik yer alıyor.

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