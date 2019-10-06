Kaynana evine tazminat
Kayınvalidesiyle aynı evde yaşayan kadın, baskı ve şiddete maruz kaldığını, eşinin de yaşananlara ses çıkarmadığını ileri sürerek boşanma davası açtı.
Aile Mahkemesi çifti boşadı ve kadına 12 bin 500 TL maddi, 12 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Tarafların istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, davacı kadının manevi tazminat istemini reddetti. Kadın kararı temyize götürdü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise kadının manevi tazminat isteminin reddinin doğru olmadığına hükmederek, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’nin kararını bozdu.
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