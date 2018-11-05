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Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında 8 zanlı adliyeye sevk edildi

Kayseri merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, örgütün "askeri mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 40 kişiye yönelik Kayseri merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 
 
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
 
Soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen farklı rütbelerden 40 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen operasyonlarda 17 zanlı yakalanmıştı. 

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