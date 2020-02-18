AA 18 Şubat 2020 Salı12:21 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:21

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen ve banka hesaplarına yaklaşık 85 milyon lira sanal para transferi yapıldığı belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için Kayseri ve İstanbul'da 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.