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Kayseri mitinginde tarihi katılım! Başkan Erdoğan ''Rekor kırdı'' diyerek duyurdu

Başkan Erdoğan'ın 'Rekor kırdı' dediği Kayseri mitinginde tarihi kalabalık havadan görüntülendi. 135 bin kişinin katıldığı coşkulu mitingde konuşan Başkan Erdoğan, 'Bu muhteşem katılım bir şeyi söylüyor; gümbür gümbür 14 Mayıs'a yürüyoruz. Şu anda bu meydan bir rekor kırdı, alanda 135 bin kişi var' ifadelerini kullandı.

IHA6 Mayıs 2023 Cumartesi 21:05 - Güncelleme:
Kayseri mitinginde tarihi katılım! Başkan Erdoğan ''Rekor kırdı'' diyerek duyurdu
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kayseri'yi görüp de gururlanmamak mümkün mü? Şu anda bu meydan bir rekor kırdı, alanda 135 bin kişi var" dediği Kayseri mitinginde Cumhuriyet Meydanı havadan görüntülendi.

"ŞU ANDA BU MEYDAN BİR REKOR KIRDI"

Başkan Erdoğan'ın "Şu an alanda 135 bin kişi var" diyerek seslendiği Kayseri mitinginde cumhuriyet meydanı havadan görüntülendi. Platforma çıkan Erdoğan Kayserililere, "Bu muhteşem katılım bir şeyi söylüyor; gümbür gümbür 14 Mayıs'a yürüyoruz. Bir kez daha Kayseri'yi görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Kayseri'yi görüp de gururlanmamak mümkün mü? Sizlerin bu aşkını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Kayseri gibi yoldaşı olanın evelallah sırtı yere gelmez. Şu anda bu meydan bir rekor kırdı, alanda 135 bin kişi var" ifadelerini kullanmıştı.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  • kayseri mitingi
  • 14 mayıs

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