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Kayseri uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Kayseriİ'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

  • DHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 5 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırak serbest bırakıldı, 22 yaşındaki M.Ö. 'nün ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturması sürüyor. 
 

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