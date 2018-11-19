Kayseri uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
Kayseriİ'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
- DHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 5 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırak serbest bırakıldı, 22 yaşındaki M.Ö. 'nün ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturması sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.