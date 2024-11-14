Kayseri'de 13-15 yaşındaki çocuklar arasında bıçaklı kavga: Ağır yaraladı, yakalandı

İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga esnasında henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs yanındaki bıçakla M.T.'ye (13) saldırdı. M.T. vücuduna isabet eden bıçakla ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin S.C. (15) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler şüpheli S.C.'yi suç aletiyle beraber yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünde geçirilen S.C., emniyete götürüldü.