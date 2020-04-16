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Kayseri'de 3 bina karantinaya alındı

Kayseri'de, apartman görevlisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sitedeki 3 bina karantinaya alındı.

DHA16 Nisan 2020 Perşembe 15:57 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:57
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Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Vezirler Caddesi'nde 6 bloklu Pınar Sitesi'nin A, B, C blokları apartman görevlisi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedaviye alınan bina görevlisinin koronavirüs testli pozitif çıktı. Bunun üzerine sitenin 11'er katlı üç bloğu karantina altına alındı. 66 ailenin yaşadığı siteye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis ekipleri binaların kapılarına şerit çekerek, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binalarda yaşayanların koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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