Kayseri'de araç, şarampole devrildi: 3 ölü

DHA 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:34 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:34

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun Karatay mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine giden E.B. yönetimindeki 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.