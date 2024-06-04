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Kayseri'de askeri eğitim uçağı düştü! Şehit pilotlarımızın fedakarlığı ortaya çıktı

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Kazada 2 pilot şehit oldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, pilotların, tarlada çalışan mevsimlik işçilerin üzerine düşmemesi için uçağın yönünü değiştirdiği iddia edildi. Şehit olan pilotların Uğur Yıldız ve Gökhan Özen olduğu açıklandı.

AA4 Haziran 2024 Salı 10:17 - Güncelleme:
Kayseri'de askeri eğitim uçağı düştü! Şehit pilotlarımızın fedakarlığı ortaya çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan bir uçağın düştüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."

Arama kurtarma çalışmaları başladı, eğitim uçağın düşme sebebi araştırılıyor.

Uçağı kullanan 2 pilotun şehit olduğu açıklandı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalktıktan sonra düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağında şehit olan pilotların Uğur Yıldız ve Gökhan Özen olduğu açıklandı.

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI UÇAK KAZASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağın düşmesine ilişkin adli tıp uzmanlarının olay yerinde incelemeleri sürüyor.

EĞİTİM UÇAĞININ DÜŞME ANI KAMERADA

Kazı kırım ekibinin de olay yerinde teknik çalışması devam ediyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıklamıştı.

KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞININ İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞMEMESİ İÇİN YÖN DEĞİŞTİRDİĞİ İDDİASI

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan 2 pilotun, tarlada çalışan mevsimlik işçilerin üzerine düşmemesi için uçağın yönünü değiştirdiği iddia edildi.

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğü tarlada çalışan Salih İçer, AA muhabirine, uçağın düşmeden önce üstlerinden geçip Kayseri merkez yönüne seyrettiğini söyledi.

İçer, şu ifadeleri kullandı:

"Geri geldikten sonra uçak dengesini kaybetti, sesi gitti. Sesi gittikten sonra direkt bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Bizi fark ettiği için yüzüstü aşağı indi. İner inmez zaten patladı. Müdahale edelim dedik, ateş olduğundan müdahale edemedik. Benim düşüncem, bize doğru gelirken bizi fark etti, tarlanın hemen başındaki arabada 5 çocuk vardı, tarlada da 15 eleman vardı. Bize doğru geliyordu, üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi."

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