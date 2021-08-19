Kayseri'de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

AA 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:48 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:48

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Yelkesen Sokak'ta yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde başından vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 27 yaşındaki N.A'ya ait olduğunu tespit etti.

N.A'nın cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.