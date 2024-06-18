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Güncel

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi öldü, kaçan 3 şüpheli yakalandı.

AA18 Haziran 2024 Salı 16:11 - Güncelleme:
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak'ta karşılaşan H.H.A.E.A (26) ile O.İ, M.İ. ve İ.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada H.H.A.E.A bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.H.A.E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliler O.İ, M.İ. ve İ.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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