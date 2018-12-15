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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 3 tutuklama

Kayseri'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

  • İHA
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 Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irakta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 2 gün önce sabah saatlerinde yapılan operasyonda Suriye uyruklu Ebu Ömer kod isimli Mustafa Elzahir ile Irak uyruklu Nuri Işık, Tarik Albekir ve Abbas Alvakka yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Mustafa Elzahir, Tarik Albekir, Abbas Alvakka tutuklanırken, Nuri Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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