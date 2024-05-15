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Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:04 - Güncelleme:
Kayseri'de DEAŞ operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde istihbari bilgi ve örgütsel fotoğrafı bulunan H.H'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandığı adresi tespit eden ekipler, Melikgazi ilçesindeki ev ve iş yerinde yaptıkları aramada şüpheliyi yakaladı.

Aramada ele geçirilen 2 dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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