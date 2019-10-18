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Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamda, daha önce örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddia edilen yabancı uyruklu 5 zanlının, Kayseri'de olduğunu belirledi.

Ekipler, Kocasinan ilçesindeki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu B.S, N.A, M.H, N.A. ve M.H'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, yaklaşık 2 ay önce yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı öğrenildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.

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