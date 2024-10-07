Kayseri'de dini istismar eden terör örgütü EFTÖ'ye operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 5, FETÖ terör örgütü soruşturmalar kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.