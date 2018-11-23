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Kayseri'de aniden dolu bastırdı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Kayseri'de akşamın ilk saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

  • İHA
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  Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmur, yerini aniden dolu yağışına bırakınca trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı.

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