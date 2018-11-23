Kayseri'de aniden dolu bastırdı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmur, yerini aniden dolu yağışına bırakınca trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı.
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