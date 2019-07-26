Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda S.A, M.E.K, İ.D, V.A, T.C, B.Y, Y.E.S, S.A, Ö.E, O.D. ve H.A. gözaltına alındı.
Zanlıların araç ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.