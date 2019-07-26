Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda S.A, M.E.K, İ.D, V.A, T.C, B.Y, Y.E.S, S.A, Ö.E, O.D. ve H.A. gözaltına alındı.

Zanlıların araç ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.