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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda S.A, M.E.K, İ.D, V.A, T.C, B.Y, Y.E.S, S.A, Ö.E, O.D. ve H.A. gözaltına alındı.

Zanlıların araç ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

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