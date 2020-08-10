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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı suçüstü yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:14 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:14
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente farklı illerden yüklü miktarda uyuşturucu getirilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti.

H.E. ve Ş.Y'nin Talas ilçesi Mevlana Mahahallesi'ndeki ikametlerinde şehir dışından gelen G.Ç. ve M.G. ile buluşup uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ile paketlemede kullanıldığı değerlendirilen rulo folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.E, Ş.Y, G.Ç. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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