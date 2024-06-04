Kayseri'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan bir uçağın düştüğünü duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."
Arama kurtarma çalışmaları başladı, eğitim uçağın düşme sebebi araştırılıyor.
Uçağı kullanan 2 pilotun şehit olduğu açıklandı.
Kayseri'de askeri eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama— Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 4, 2024
MSB, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, arama kurtarma çalışmalarına başlandığını bildirdi. pic.twitter.com/p3XzU9F9aa