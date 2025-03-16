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Kayseri'de feci kaza: Engelli vatandaş kurtarılamadı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan akülü araçtaki engelli bir vatandaşa otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan engelli vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA16 Mart 2025 Pazar 18:19 - Güncelleme:
Kayseri'de feci kaza: Engelli vatandaş kurtarılamadı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan akülü araçtaki engelli kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.D. (52) idaresindeki 34 GFT 214 plakalı otomobil, İldem Beyazşehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, yolun karışına geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan engelli bir vatandaşın kullandığı akülü araç ile çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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