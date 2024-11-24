Kayseri'de feci trafik kazası: 2 ölü, 1'i bebek 5 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Yeşilova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Aktürk (24) yönetimindeki 51 ADY 012 plakalı otomobil, Turgay Koyutürk (38) yönetimindeki 06 DK 3043 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Beyza Aktürk ve Fatma Aktürk yaşamını yitirirken, 1 yaşındaki Alparslan Aktürk, otomobil sürücüsü Ahmet, ağabeyi Osman Aktürk (28), minibüs sürücüsü Turgay Koyutürk ve Ali Şeker (58) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan elti oldukları öğrenilen Fatma ile Beyza'nın Osman ve Ahmet kardeşler ile evli oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.