İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2024 Pazar / 23 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5467
  • EURO
    36,0147
  • ALTIN
    3005.46
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayseri'de feci trafik kazası: 2 ölü, 1'i bebek 5 yaralı
Güncel

Kayseri'de feci trafik kazası: 2 ölü, 1'i bebek 5 yaralı

Yeşilhisar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 17 yaşındaki Fatma Aktürk ve 21 yaşındaki Beyza Aktürk yaşamını yitirirken, biri bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

DHA24 Kasım 2024 Pazar 21:31 - Güncelleme:
Kayseri'de feci trafik kazası: 2 ölü, 1'i bebek 5 yaralı
ABONE OL

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Yeşilova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Aktürk (24) yönetimindeki 51 ADY 012 plakalı otomobil, Turgay Koyutürk (38) yönetimindeki 06 DK 3043 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Beyza Aktürk ve Fatma Aktürk yaşamını yitirirken, 1 yaşındaki Alparslan Aktürk, otomobil sürücüsü Ahmet, ağabeyi Osman Aktürk (28), minibüs sürücüsü Turgay Koyutürk ve Ali Şeker (58) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan elti oldukları öğrenilen Fatma ile Beyza'nın Osman ve Ahmet kardeşler ile evli oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.