Kayseri'de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
Kayseri polisi tarafından FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şahıs adliyeye sevk edildi.
- İHA
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütünün Asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan ardışık aranan askerlere yönelik yapılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 zanlı, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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