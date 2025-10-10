İSTANBUL 21°C / 13°C
Güncel

Kayseri'de FETÖ operasyonu: ByLock kullanıcısı yakalandı

Kayseri Emniyeti'nin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.T. yakalandı.

10 Ekim 2025 Cuma 01:16
Kayseri'de FETÖ operasyonu: ByLock kullanıcısı yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 'bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda; hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı M.Y.T. ekiplerce yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y.T.; cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

