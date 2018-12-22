Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2 tutuklama

Kayseri'de FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında icra müdürü, seçim müdürü, zabıt katibi ve infaz koruma infaz memurları bulunan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.15'i ise adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ/ PDY terör örgütünün Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve  Sivas'taki adliyelerden sorumlu 'adliye imamı' olduğu belirtilen öğretmen Ali V., geçtiğimiz günlerde Sivas'ta yakalandı. Kayseri TEM Şubesi'ne getirilen şüpheli buradaki ifadesinde örgütün adliyelerdeki yapılanmasını anlattı. Bunun üzerine genişletilen soruşturma kapsamına Kayseri Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince 4 gün önce yapılan operasyonda  aralarında yazı işleri müdürü, icra müdürü, seçim müdürü, zabıt katibi, mübaşir ve koruma infaz memurları bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilereden yazı işleri Müdürü M.S.Ö ve Adalet Bakanlığı emrinde, cezaevlerinde öğretmenlik yapan A.H. tutuklanarak, cezaevine konuldu. 15 şüpheli ise adli kontrol getirilerek salıverildi

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanlı Noel - Tarihte bugün 21 Aralık 1963

Kanlı Noel - Tarihte bugün 21 Aralık 1963

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Star Gazetesi tarafından beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Star Gazetesi tarafından beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA