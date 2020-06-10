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Kayseri'de FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 7 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin firari örgüt mensuplarının kaldığı gaybubet evine düzenlenen operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen hakim ve savcılarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

IHA10 Haziran 2020 Çarşamba 10:20 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 10:20
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, firari örgüt mensuplarının gaybubet evlerde kaldıkları ve saklandıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama emri bulunan ve KHK ile ihraç olan hakim, savcı, askeri personel, öğretmen ve uzman gibi çeşitli meslek gruplarında bulunan A.D., A.R.Ü., L.G.Ü., E.T., F.T., H.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Ayrıca, bazı şahısların diğer illerden gelerek Kayseri’deki gaybubet evinde saklandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 7 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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