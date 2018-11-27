Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda karı koca gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen makine mühendisi M.Y.T. ile karısı Z.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
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