Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak aranan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılardan 4'ü yakalandı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.