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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak aranan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılardan 4'ü yakalandı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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