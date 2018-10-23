Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalandı.
- AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak aranan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılardan 4'ü yakalandı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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