İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,267
  • 5,9825
  • 221.609
  • 102.240
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri'de girdikleri 3 evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 5 kadın gözaltına alındı

Kayseri'de girdikleri 3 evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 5 kadın gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 3 evde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlattı.
 
Kapı kilitleri kırılarak girilen evlerden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şüphelilerin Emine A. (21), Gülay D. (22), Selma G. (35), Banu E. (22) ve Selcan G. (24) olduğu saptandı. Şüpheli kadınlar, saklandıkları eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i hamile 5 şüpheli, emniyetteki sorgularından sonra adliyeye sevk edildi. Kadınlardan birisi de kucağında çocuğuyla adliyeye götürüldü.

Katar ilk avcı uçağını teslim aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail'den Körfez ülkelerine 'sanal büyükelçilik'

İsrail'den Körfez ülkelerine 'sanal büyükelçilik'

Eski CHP Milletvekili Yarkadaş'a hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Yarkadaş'a hapis cezası

Yolcu uçağında bomba alarmı

Yolcu uçağında bomba alarmı

'CHP boyunun ve oyunun ölçüsünü alacaktır'

'CHP boyunun ve oyunun ölçüsünü alacaktır'

İlk avcı uçağını teslim aldı

İlk avcı uçağını teslim aldı

Ali Kılıç'ın adaylığı CHP'de infial yarattı

Ali Kılıç'ın adaylığı CHP'de infial yarattı

Çin'den ABD'ye karşı 'nükleer uçak gemisi' hamlesi

Çin'den ABD'ye karşı 'nükleer uçak gemisi' hamlesi

Başbakanın özel uçağı için füze savunma sistemi aldılar

Başbakanın özel uçağı için füze savunma sistemi aldılar
 

POPÜLER HABERLER

Digital Globe: İran uzaya uydu gönderdi

Digital Globe: İran uzaya uydu gönderdi

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Alman basını Çipras ziyaretini yazdı: Türkiye çekilse durum kontrolden çıkardı

Alman basını Çipras ziyaretini yazdı: Türkiye çekilse durum kontrolden çıkardı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019