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Kayseri'de helikopter destekli denetim

Kayseri'de jandarma ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralamalı kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirdi. Helikopterden kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüleri, uygulama noktalarında durduruldu.

AA16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
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Denetim, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleriyle İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza ve Develi ilçe yollarında yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan da yer aldı.

Helikopterden kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüleri, uygulama noktalarında durduruldu.

Helikopter, Erciyes Dağı'ndaki kontrol noktasına inerken Tuğgeneral Yiğit de personele başarı diledi, yolculuk yapan bazı vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Yaklaşık 1,5 saat süren denetimde ekipler, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme", "ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı" ve "hatalı sollama" gibi ihlalleri yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Uygulamada 539 araç kontrol edildi, 13 araç trafikten men edildi.

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