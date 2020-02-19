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Güncel

Kayseri'de HTŞ'ye yönelik operasyonda iki kişi gözaltına alındı

Kayseri'de, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 2 Suriye uyruklu gözaltına aldı.

DHA19 Şubat 2020 Çarşamba15:01 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:01

Kocasinan Jandarma Komutanlığı tarafından HTŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 Suriye uyruklu, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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