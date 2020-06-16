İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8466
  • EURO
    7,7074
  • ALTIN
    380.369
  • BIST100
    110940
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayseri'de hükümlü ve tutuklular 3 milyon maske üretti
Güncel

Kayseri'de hükümlü ve tutuklular 3 milyon maske üretti

Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukluların, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 3 milyon maske ürettiği bildirildi.

AA16 Haziran 2020 Salı 17:52 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 17:52
ABONE OL

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri amacıyla hazırlanan ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Yeni Bir Şans Yeni Bir Başlangıç" isimli proje kapsamında, ceza infaz kurumuna hibe yoluyla 40 dikiş makinası alındı.

Proje çerçevesinde kurulan tekstil atölyesinde, mart ayında tutuklu ve hükümlüler tarafından koruyucu maske ve tulum üretimine başlandı.

120 hükümlünün çalıştığını atölyede günlük ortalama 45 bin maske üretiliyor. Atölyede bugüne kadar 3 milyon maske ve 3 bin tulum üretimi gerçekleştirildi.

Atölyede üretilen ürünler, Kayseri Şehir Hastanesi ile kamu hastanelerine, adliyelere, ceza infaz kurumlarına ve talep eden diğer kurumlara gönderiliyor.

Yılanların dansı saniye saniye görüntülendi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.