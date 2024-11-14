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  • Kayseri'de husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralı var
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Kayseri'de husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralı var

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Suriye uyruklu iki grup arasında araç kiralama şirketinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA14 Kasım 2024 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
Kayseri'de husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralı var
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Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Mürit Ali Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında, araç kiralama şirketinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.E., Hüseyin E. tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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