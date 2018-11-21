Kayseri'de işadamlarına FETÖ operasyonu
Kayseri'de FETÖ'nün esnaf ve işadamı yapılanmasında yer aldıkları, örgüte himmet burs ve bağış adı altında maddi finans sağladıkları iddiasıyla aralarında işadamlarının bulunduğu 11 kişiye yönelik operasyon başlatıldı..
- DHA
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "sohbet imamları" tarafından düzenlenen toplantılarına katıldıkları, örgüte himmet, burs, bağış adı altında finansman sağladıkları, örgüte ait vakıf, dernek ve tüzel kişiliklerde üyelik yaptıkları, Bank Asya'da hesap açıkları ve bu hesaplara yüklü miktarda para aktardıkları, çocuklarını örgüte ait eğitim kurumlarına kaydettirdikleri iddiasıyla 11 esnaf ve iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı başlattığı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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