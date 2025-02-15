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Kayseri'de kaza: 2 ağır yaralı

Kayseri'de hafif ticari aracın iş makinesiyle çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 07:07 - Güncelleme:
Kayseri'de kaza: 2 ağır yaralı
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H.D'nin kullandığı 38 AFK 089 plakalı hafif ticari araç ile H.I. idaresindeki iş makinesi Kayseri-Malatya kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.

İş makinesi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif ticari araç sürücüsü H.D. ve araçtaki bir kişi çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı.

İtfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumun ağır olduğu öğrenildi.

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