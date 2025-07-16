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Kayseri'de KKKA hastalığı can aldı!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
Kayseri'de KKKA hastalığı can aldı!
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Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Kızılören Mahallesi Mezgitli mezrasında yaşayan Cengiz Karakaya'ya (61) kene tutundu.

Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Karakaya, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Kızılören Mahallesi'nde KKKA şüphesiyle tedavi gören İlknur Ekinci 12 Haziran'da, Ulviye Torun ise 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

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