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Kayseri'de komşular arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kayseri'de komşu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

DHA15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:46 - Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen komşu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Metin I. ve oğlu Mustafa I., eline geçirdikleri pompalı tüfekle Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A.'yı ateş açarak, yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Olayın şüphelisi baba- oğul gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Yıldırım Beyazıt Mahallesi
  • melikgazi
  • kayseri

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