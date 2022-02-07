Kayseri'de korku dolu anlar! Kamyonet çocukların arasına daldı

DHA 7 Şubat 2022 Pazartesi 18:05 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 18:05

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir T.'ye ait 38 AGF 595 plakalı kamyonet, park halindeyken freni boşalınca çocuk parkındaki kameriyeye çarptı. Bu sırada kameriyede oturan 1'i çocuk 2 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis de kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.